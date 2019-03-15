В Астане пьяный пассажир ранил таксиста ножом и отнял деньги

Астана. 14 марта. Kazakhstan Today - В Астане задержали подозреваемого в разбойном нападении на водителя такси, передает Kazakhstan Today.

"Потерпевший, занимающийся частным извозом, подвозил пассажира до улицы Дукенулы. Во дворе дома между водителем и пассажиром, который находился в нетрезвом состоянии, произошла словесная перепалка. Подозреваемый, угрожая ножом, потребовал у водителя деньги, после чего нанес ему ножевое ранение и скрылся с места происшествия в неизвестном направлении. Проходивший мимо мужчина, увидев произошедший инцидент, сообщил в полицию и вызвал скорую помощь", - рассказали в пресс-службе департамента полиции Астаны.

Прибывшим полицейским мужчина сообщил приметы подозреваемого. При проведении оперативно-розыскных мероприятий он был задержан по горячим следам во дворе одного из домов. Им оказался ранее судимый 28-летний житель Жамбылской области.

Бригадой скорой помощи водитель с ранениями госпитализирован. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемый водворен в ИВС. Также проверяется причастность задержанного к другим ранее совершенным преступлениям.

В этой связи просим граждан, пострадавших от преступных деяний данного лица, обратиться в департамент полиции Астаны по адресу: Бейбітшілік 19 либо позвонить телефонам 8 (7172) 71-60-21, 71-61-47 или 102", - говорится в сообщении пресс-службы.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства