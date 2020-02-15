На большей части территории Казахстана ожидаются осадки

Нур-Султан. 14 февраля. Kazakhstan Today - На большей части территории Казахстана 14 февраля 2020 года ожидаются осадки, передает Kazakhstan Today.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части республики ожидаются снег и осадки (дождь, снег), лишь на юге РК - погода без осадков. Местами ожидаются гололед, туман, метель и усиление ветра", - сообщает РГП "Казгидромет".

В Костанайской, Карагандинской, Северо-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидаются туман, метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, в Кызылординской области местами гололед.





В Акмолинской области местами ожидается низовая метель, туман, ночью усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





Ночью в Павлодарской области местами низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидаются туман, гололед, днем в Жамбылской местами усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Алматинской области - туман, гололед, в районе Жаланашколя усиление ветра до 15-20 метров в секунду.





В Туркестанской, Актюбинской областях местами ожидается туман.





Ночью в Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

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