В связи с плохими погодными условиями ограничено движение на участке автодороги Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты

Нур-Султан. 14 февраля. Kazakhstan Today - В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на участке автодороги Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты, передает Kazakhstan Today.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ограничено движение на участке Нур-Султан - Шидерты, 16-й - 235-й километры автодороги Нур-Султан - Ерейментау - Шидерты.

"По всей республике работают 776 единиц техники. При возникновении нештатной ситуации можете обратиться по короткому номеру телефона 1403", - отметили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

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