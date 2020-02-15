Нур-Султан. 14 февраля. Kazakhstan Today - Осадки и понижение температуры до многолетних значений ожидаются в Казахстане, передает Kazakhstan Today.



"В выходные дни в южной половине Казахстана ожидается преобладание пасмурной погоды с осадками, туманом и гололёдом. Такая погода будет связана с циклоном, смещающимся со Средней Азии", - сообщает "Казгидромет".



По прогнозу, в северной половине республики в это же время снегопады, метели, сильный юго-западный ветер будут вызывать атмосферные фронты, перемещающиеся с Европейской части России.



"Небольшое понижение температуры воздуха начнётся уже в воскресенье, и она станет близкой к средним многолетним значениям февраля", - заключили в "Казгидромете".



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства