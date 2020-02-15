В Карагандинской области две областные газеты объединились в медиахолдинг Saryarqa aqparat

Караганда. 14 февраля. Kazakhstan Today - В целях модернизации газет Ortalyq Qazaqstan и "Индустриальная Караганда" акиматом Карагандинской области было принято решение об объединении двух областных печатных изданий в единый медиахолдинг - ТОО "Saryarqa aqparat", передает Kazakhstan Today.

В состав медиахолдинга также вошли Центр анализа и прогнозирования и проектный офис "Рухани жангыру". Обе редакции положительно приняли решение о слиянии в одно ТОО.

Такого подхода, как объединение газет в единый медиахолдинг, требуют современные реалии времени. При этом обе газеты будут работать, как и раньше, под прежними названиями", - сообщили в акимате.

Сегодня заместитель акима области Абзал Нукенов представил руководителя ТОО "Saryarqa aqparat" Камбара Ахметова.

Ахметов родился в 1978 году в Актогайском районе Карагандинской области. Выпускник КарГУ имени Е. А. Букетова. Свою деятельность в сфере журналистики начал в городской газете "Балкаш онірі". С 2004 до 2006 года был корреспондентом областной газеты "Орталык Казакстан". Позже работал в областной газете "Балкантау". В 2005-2008 годы представлял Карагандинскую область в "Казакстан баспасоз клубы". С 2007 до 2014 год работал корреспондентом республиканской газеты "Айкын". Возглавлял информационное агентство Baq.kz, отдел интернет-проектов в АО "РТРК "Казакстан", медиаредакцию интернет-ресурса "Электронная партия" партии "Нур Отан". В 2016 году стал советником министра информации и коммуникаций РК. С 2018 года работал заместителем главного редактора республиканской газеты "Егемен Казакстан".

Награжден Благодарственным письмом президента РК, медалью "Акпарат саласынын уздігі" от Министерства информации и коммуникаций РК.

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