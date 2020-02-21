Нур-Султан. 20 февраля. Kazakhstan Today - Экстремисты придумали новые методы вербовки казахстанцев, передает Kazakhstan Today.

Некоторые сторонники деструктивных течений работают таксистами, входят в доверие и начинают обрабатывать своих клиентов. Отставные сотрудники КНБ говорят, что "спящие ячейки" продолжают агрессивную вербовку по всей стране. Жертвами радикалов становятся и одинокие люди, оставшиеся без внимания. Идеи джихада тщательно маскируют под проповеди о справедливости и богатстве, сообщает AstanaTV





Напомним, готовивших теракты задержали в Алматы пару дней назад . Экстремисты собирались устроить взрывы в многолюдных местах. Для этого было готово практически все: целый арсенал оружия, бомбы и данные по крупным объектам. Но планы радикалов сорвались. Их уже поместили под стражу. Уголовное дело расследуется сразу по нескольким статьям.

Санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении двух подозреваемых лиц. Органами досудебного расследования данные лица подозреваются в подготовки терактов на территории РК", - сообщил официальный представитель городского суда Алматы Абай Жарылкасын.

Отставные сотрудники КНБ говорят, что в Казахстане экстремисты подчиняются запрещенной группировке "ДАИШ". Несмотря на то, что боевики разгромлены, последователи деструктивных течений продолжают вербовать казахстанцев. Так "спящие ячейки" создают новых бойцов.

Это не говорит о том, что они прекратили свою деятельность. Откуда они у нас здесь берутся? Это вербовка. Какие-то люди выехали на боевые действия, какие-то вернулись, кто-то и не уезжал, он продолжал здесь эти ячейки создавать. Это не первый год, многие годы уже идут", - говорит полковник КНБ в отставке Арат Нарманбетов.

При этом радикалы тщательно маскируются. Якобы проповедуют духовные ценности, рассуждают о справедливости. В их сети попались уже сотни казахстанцев, которые уехали воевать в Сирию и Ирак. Но что именно толкает людей на этот шаг, специалисты все еще пытаются выяснить.

То есть это в определенный момент, наверное, бывает упущение в семье. Многие проблемы идут из детства, где-то недолюбленность. Однозначно сказать, что уезжают люди необразованные нельзя", - сказал председатель комитета по делам религии МИОР РК Ержан Нукежанов.

Способы вербовки с каждым годом эволюционируют. Экстремисты обладают навыками психологического воздействия. Причем не обязательно через религиозные темы. Сейчас появилось новое понятие - "бомбардировка любовью". Иными словами вербовщики уделяют своей жертве много внимания и тем самым входят в доверие.

Людям не хватает внимания, особенно тем, кто много времени проводит в социальных сетях, и они это внимание дают. И люди получают. Много примеров, когда девушки уезжали в ту же Сирию после переписок с мужчинами, которые обещали им прекрасную жизнь, много детей, практически рай на земле", - отметил руководитель отдела центра исследования проблем религий Александр Антипин.

Еще один необычный способ вербовки - влияние через беседы в такси. И специалисты этот метод уже называют тенденцией.

Кто-то арендует себе такси на целый день и в ходе поездки водитель начинает обычно разговор, в итоге предлагает снизить цену за поездку, может угостить по дороге или пригласить на ответное угощение, и обменятся контактами, поддерживать общение и постепенно втираться в доверие и обрабатывать", - сказал Александр Антипин.

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