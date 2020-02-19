КНБ задержал в Алматы двух радикалов, готовивших теракты

Алматы. 18 февраля. Kazakhstan Today - Комитет национальной безопасности в ходе спецоперации задержал в Алматы двух сторонников деструктивных течений, обвиняемых в подготовке терактов, передает Kazakhstan Today.



"Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан 14 февраля 2020 года в результате оперативно-розыскных мероприятий в Алматы задержаны и с санкции суда подвергнуты аресту два приверженца деструктивного религиозного течения", - сообщили в пресс-службе КНБ.

В ходе следственных действий по месту их проживания изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото- и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по фактам подготовки к акту терроризма (статья 255 УК) и пропаганды терроризма (статья 256 УК).

По материалам следствия, арестованными лицами готовились террористические акты на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей", - рассказали в ведомстве.

Расследование продолжается.

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