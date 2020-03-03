Минздрав опроверг информацию о казахстанцах, прибывших в Жамбылскую область из Южной Кореи

Нур-Султан. 2 марта. Kazakhstan Today - В Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан опровергли информацию о 150 гражданах Казахстана, прибывших в Жамбылскую область из Южной Кореи, передает Kazakhstan Today.

В Жамбылской области больных и лиц с подозрением на коронавирусную инфекцию нет", - сообщили в пресс-службе комитета.

В области принимаются все меры по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции, обеспечена готовность медицинских организаций, проводится ежедневный мониторинг за прибывающими из-за рубежа лицами.

Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК призывает граждан не распространять фейковую информацию и предупреждает об ответственности за распространение ложной информации", - отметили в ведомстве.

Казахстанцев также просят не поддаваться недостоверным информационным вбросам в социальных сетях и доверять только официальным источникам информации.

Всю достоверную информацию можете получить на официальных сайтах Министерства здравоохранения РК и Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК, на страницах в социальных сетях Минздрава и комитета, а также на официальном телеграм-канале комитета в t.me/kkkbtu", - заключили в пресс-службе.

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