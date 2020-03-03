В Алматы отметили Масленицу

Алматы. 2 марта. Kazakhstan Today - Народные гуляния по случаю древнего народного праздника Широкая Масленица состоялись 1 марта 2020 года в Алматы, передает Kazakhstan Today.

В праздновании Масленицы приняли участие горожане и гости Южной столицы.

В этом году празднование Масленицы стало по-настоящему широким и охватило огромное количество площадок. Они были организованы во дворах домов, в рекреационных зонах, в торговых центрах.

Самыми массовыми стали три городские площадки, организованные общественными организациями соотечественников при содействии Генерального консульства Российской Федерации в Алматы и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан: в парке семейного отдыха Family Park, крупнейшем молле страны "Апорт" и в Доме Дружбы.

С приветствиями к собравшимся обратились руководители общественных организаций и представители акиматов. Они пожелали здоровья, процветания народу Казахстана и мирного неба над головой.

Обращаясь со словами поздравления к гостям праздника, консул Генерального консульства Российской Федерации в Алматы, заместитель руководителя представительства Россотрудничества в Республике Казахстан Ирина Переверзева отметила важность сохранения и развития народных традиций.

Состоялись праздничные концерты. На одной сцене выступали Театр русской песни под руководством Марины Грановой и первоклашки средней школы №117. Всех участников публика встречала бурными аплодисментами.

Бесспорными фаворитами на площадке в Доме Дружбы стали юные воспитанники фонда "Право на любовь" под руководством Марии Макаровой, а в молле "Апорт" зрители долго не отпускали со сцены маленьких музыкантов из оркестра русских народных инструментов.

Праздничные мероприятия также состоялись в Талдыкоргане и Таразе. Национально-культурные центры организовали полную недельную программу народного праздника.

Начиная с понедельника Масленичной недели во всех районах Алматинской области состоялось 15 праздничных событий, в том числе в Талдыкоргане - в каждой школе города. Юные талдыкорганцы тщательно к ним готовились: разучивали народные песни, весенние заклички, учились печь блины и водить хороводы. Не отставал и Тараз, где состоялись многочисленные блинные чаепития, концерты, детские праздники, театральные представления. Завершающие мероприятия состоялись в обоих городах 1 марта 2020 года.

В Талдыкоргане всех гостей ждали конкурсы, игры, веселые старты, спортивные состязания, анимационная площадка для детей, выступления зооволонтеров, бесплатный чай с блинами, и конечно же столб с призами.

В Таразе в грандиозном гала-концерте приняли участие хор ветеранов "Красная гвоздика, ансамбль "Калинка", ансамбль "Маричка", Жамбылский русский театр, танцевальные коллективы Центра внешкольной работы, гимназий №№24, 7, 40, средней школы №2, татарский ансамбль "Айнурэ".

Организаторами празднеств выступили Алматинский областной русский центр, Алматинское областное славянское движение (Талдыкорган) и Русская община "Радонеж" (Тараз) при поддержке городских акиматов, Ассамблеи народа Казахстана и представительства Россотрудничества в Республике Казахстан.

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