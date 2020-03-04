Атырау. 3 марта. Kazakhstan Today - В Атырауской области на 5 лет осудили бухгалтера школы за хищение 24 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Атырауского областного суда, бухгалтер признала свою вину и просила назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Женщина просила смягчить ей наказание, так как у нее на иждивении трое несовершеннолетних детей, у одного из них ДЦП. Также в суде она утверждала, что присвоила бюджетные деньги потому, что они были нужны на лечение ребенка, пишет портал "Мой город ".

Суд признал наличие детей, в том числе и тяжело больного, как смягчающее обстоятельство, а также отсутствие судимостей, раскаяние и полное признание вины.

Женщину приговорили к пяти годам лишения свободы, отсрочив исполнение наказания до достижения трёхлетним сыном 14-летнего возраста. Ее также обязали возместить в бюджет государства похищенные деньги.

Преступление было выявлено в результате аудиторской проверки в сфере образования Жылыойского района Атырауской области в 2019 году. По итогам аудита сумма различных финансовых нарушений составила более 200 миллионов тенге. Ревизионной комиссией были выявлены хищения бюджетных средств бухгалтерами двух школ.

По версии следствия, главный бухгалтер школы в посёлке Жана Каратон имела право (по доверенности), используя электронную цифровую подпись директора, визировать разные финансовые документы: перечисление зарплаты работникам, командировочных, отпускных и прочее.

Пользуясь такой возможностью, в период с декабря 2017 по сентябрь 2019 года, она неоднократно начисляла себе повышенную зарплату и иные суммы, переводя деньги на личные банковские карточки. Однажды максимальная сумма за один только месяц (в августе 2019 года) составила более 4 млн тенге. Общую сумму хищений следствие насчитало 24 247 609 тенге.

В итоге бухгалтера предали суду по статье 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).

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