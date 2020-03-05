Алматы. 4 марта. Kazakhstan Today - Синоптики рассказали о погоде в Казахстане в ближайшие трое суток, 5-7 марта 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Арктические холодные фронты, перемещающиеся через Казахстан, будут вызывать снег, метель, сильный северо-западный ветер в северной половине республики. На южные и восточные области смещается циклон с районов Средней Азии, и при встрече тёплого и влажного воздуха с юга и холодного с севера здесь ожидаются осадки, дождь с переходом в снег, местами сильный снег, гололёд, порывистый сильный ветер, на востоке метель", - сообщает РГП "Казгидромет".

По данным синоптиков, в тыл фронтам идёт мощный антициклон, сформировавшийся в арктическом воздухе над Гренландским морем, который и вызовет похолодание в большинстве областей республики.

И лишь в западных областях ожидается повышение температуры с распространением тёплых масс воздуха с Чёрного моря", - добавили в РГП.

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