Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Анализ не подтвердил наличие коронавируса у казахстанца, находящегося в Южной Корее, передает Kazakhstan Today.
Как сообщили в Министерстве иностранных дел РК, при содействии посольства Казахстана в Южной Корее ранее предполагаемый носитель вируса COVID-19 гражданин РК сдал все необходимые анализы на наличие коронавируса.
По сообщению Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний результаты анализов нашего соотечественника не дали положительно статуса на наличие вируса", - рассказали в ведомстве.
Отмечается, что казахстанец ознакомлен о своих результатах теста.
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