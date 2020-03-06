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Анализ не подтвердил наличие коронавируса у казахстанца, находящегося в Южной Корее

05.03.2020, 10:39 7804
Нур-Султан. 5 марта. Kazakhstan Today - Анализ не подтвердил наличие коронавируса у казахстанца, находящегося в Южной Корее, передает Kazakhstan Today. 
 
Как сообщили в Министерстве иностранных дел РК, при содействии посольства Казахстана в Южной Корее ранее предполагаемый носитель вируса COVID-19 гражданин РК сдал все необходимые анализы на наличие коронавируса.
 

По сообщению Корейского центра по контролю и профилактике заболеваний результаты анализов нашего соотечественника не дали положительно статуса на наличие вируса", - рассказали в ведомстве.

 
Отмечается, что казахстанец ознакомлен о своих результатах теста.
 

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