Информация о заболевшем коронавирусом казахстанце в Южной Корее не подтвердилась - МИД РК

Нур-Султан. 4 марта. Kazakhstan Today - Информация о заболевшем коронавирусом гражданине Казахстана в Южной Корее не подтвердилась, передает Kazakhstan Today.

3 марта 2020 года в русскоговорящих группах социальных сетей Южной Кореи распространилась информация, что якобы у гражданина Республики Казахстан, нелегально находящегося в Южной Корее, был подтвержден статус на наличие коронавируса COVID-19 . По сообщению этих социальных сетей, гражданин Казахстана сбежал из клиники и в настоящее время разыскивается полицией. Такая же информация прошла и на телеканале "Хабар24". Посольством Казахстана в Южной Корее были проведены соответствующие мероприятия, в ходе которых данная информация не подтвердилась", - сообщил на брифинге официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров.

По его информации, был установлен контакт с местной полицией и данным гражданином, который разъяснил, что ранее не посещал клинику и не сдавал какие-либо анализы на наличие коронавируса. "По информации корейской полиции, на днях казахстанец посетил заведение общественного питания, где в это же время находился больной вирусом COVID-19. В соответствии с установленным протоколом, ему и всем лицам, посетившим данное заведение, необходимо пройти тест на наличие вируса при выявлении каких-либо внешних симптомов заболевания. При этом наш соотечественник заверил, что готов пройти все необходимые медицинские процедуры и сотрудничать с местными властями", - пояснил представитель МИД, отметив, что наше посольство с первых дней выявления коронавируса на территории Южной Кореи тесно работает с Министерством иностранных дел и Корейским центром по контролю и профилактике заболеваний (KCDC).

По рекомендации указанного центра, нашему гражданину необходимо находиться на домашнем карантине с ежедневным контролем состояния здоровья по телефону. Данная рекомендация основана на том, что у него нет никаких внешних признаков заболевания и ему отказано в госпитализации и тестировании на наличие коронавируса. Посольство Казахстана в Южной Корее будет держать данный вопрос на постоянном контроле", - отметил Смадияров.

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