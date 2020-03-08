В Восточном Казахстане проводятся профилактические взрывы на реках

Усть-Каменогорск. 7 марта. Kazakhstan Today - В Восточно-Казахстанской области для предотвращения ледовых заторов, проводятся профилактические взрывы на реках, передает Kazakhstan Today.

В Восточно-Казахстанской области высока вероятность подтоплений населенных пунктов, расположенных в бассейнах рек Бухтарма, Тургусун в районе Алтай, Уба в Шемонаихинском и Бородулихинском районах, Глубочанка и Ульба в Глубоковском районе, а также высока вероятность формирования склоновых потоков с горной местности в Урджарском и Кокпектинском районах. В связи с этим во всех городах и районах проводятся противопаводковые работы.

В целом в регионе профилактические работы по рыхлению льда запланированы в 7 районах на 21 участке. Уже проведены работы в Шемонаихинском и в Бородулихинском районе на реке Уба. В районе автомобильного моста города Шемонаиха дробили лед на площади 2900 квадратных метров, а в селах Верх-Уба и Убинка на площади 7040 квадратных метров, в селе Красный Яр Бородулихинского района - на площади 580 квадратных метров. В дальнейшем будут проведены работы в Бескарагайском, Курчумском, Катон-Карагайском районах, районе Алтай и окраинах города Семея", - сообщил официальный представитель КЧС МВД РК Нурсултан Нурахметов.

Также отмечается, что ведется очистка мостов и водопропускных труб на республиканских и областных дорогах. Вывезено более 816,5 тыс. кубометров снега. Заготовлено 79,6 тыс. штук мешкотары и 4,5 тыс. тонн инертных материалов.

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