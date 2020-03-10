Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Осадки ожидаются в понедельник на севере и востоке Казахстана, на юге - пыльная буря, передает Kazakhstan Today.

На большую часть РК все так же будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков. Лишь на севере и востоке Казахстана, в связи с фронтальными разделами местами ожидаются осадки (снег, дождь). Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на юге - пыльная буря, на севере и востоке - низовая метель", - сообщает "Казгидромет".

По информации синоптиков, в Акмолинской области местами сегодня сохраняется низовая метель, усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, днем - гололед, сохраняется усиление ветра до 15-20, порывы до 23-28 метров в секунду. В Павлодарской области ожидается местами днем низовая метель, сохраняется усиление ветра до 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Костанайской области местами ожидаются туман, усиление ветра до 15-20, порывы до 23 метров в секунду.

Также в Восточно-Казахстанской области местами ожидаются низовая метель, усиление ветра до 15-20 метров в секунду, утром туман.

В Алматинской области местами ночью и утром ожидаются туман, гололедица. В Жамбылской, Туркестанской, Западно-Казахстанской областях ожидаются местами туман, усиление ветра до 15-20 метров в секунду. В Кызылординской области местами ожидаются пыльная буря, усиление ветра до 15-20 метров в секунду.

Кроме того, в Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидается туман.

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