Нур-Султан. 9 марта. Kazakhstan Today - Штормовое предупреждение объявлено в столице и трех областях Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает "Казгидромет", в Нур-Султане ночью 10 марта ожидается снег, днем осадки (дождь, снег). 10-12 марта на дорогах гололедица.

В Акмолинской области ночью 10 марта на большей части ожидается снег, днем местами осадки (дождь, снег). Местами низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный, местами 15-20 метров в секунду. 10-12 марта местами ожидаются туман, гололед.

В Северо-Казахстанской области во вторник ночью также ожидаются на большей части осадки (дождь, снег). Местами низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный, местами до 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области 10 марта местами ожидаются метель, гололед и туман. Ветер юго-западный, местами до 15-20 метров в секунду, говорится в штормовом предупреждении.

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