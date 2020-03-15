Глава управления общественного здоровья Алматы рассказал о состоянии больных коронавирусом

Алматы. 14 марта. Kazakhstan Today - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев рассказал о состоянии находящихся в городе четырех граждан, зараженных коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Сегодня, 14 марта текущего года, у четырех граждан в Алматы лабораторно подтверждена коронавирусная инфекция", - сказал он на брифинге в Региональной службе коммуникаций.

Все заболевшие являются гражданами Казахстана. Двое, как ранее сообщалось, прибыли из Германии.

Первый пациент, у которого выявлен коронавирус, прибыл 9 марта и находился на домашнем карантине. По категории 1Б, согласно постановлению главного санитарного врача РК, на тот момент он находился на домашнем карантине. Все контактные лица с данным пациентом установлены и госпитализированы в провизорные клиники для наблюдения врачей, где были взяты анализы на коронавирусную инфекцию. Все контактированные граждане РК найдены и помещены на карантин", - сказал Абилдаев.

По его информации, второй пациент прибыл в Алматы в ночь на 13 марта из Германии чартерным рейсом Берлин - Алматы.

На момент прибытия уже были введены ограничения, действовал новый алгоритм и постановление. Весь борт 12 человек, включая экипаж, были помещены на изоляцию, на карантин, в инфекционный стационар, взяты анализы на лабораторное исследование. Третий пациент также является пассажиром чартерного рейса Берлин - Алматы. Это супруга ранее нами озвученного пациента. Сегодня еще у одного пассажира, прибывшего 10 марта рейсом Москва - Алматы, выявлен коронавирус. В момент приезда данный пациент, согласно протоколу, относился ко 2 категории и не нуждался в изоляции. Все контактные с рейса разыскиваются и размещаются для изоляции", - сказал он.

В настоящее время в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача эти пациенты госпитализированы в инфекционную больницу города Алматы на изоляцию, состояние у трех больных удовлетворительное, у одного - средней степени тяжести. Все они получают лечение согласно утвержденному протоколу, своевременно начата противовирусная и симптоматическая терапия. В стационаре имеется необходимое количество препаратов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

Напомним, в Алматы для контактных с коронавирусной инфекцией лиц действуют 3 медицинских организации. Дополнительно подготовлены еще 4 провизорные организации более чем на 1,5 тыс. коек.

Для изоляции на карантин будут развернуты места еще более чем на 3 тыс. человек.

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