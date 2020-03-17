По территории Казахстана приостановлено движение ряда поездов

Нур-Султан. 16 марта. Kazakhstan Today - В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана сообщили о приостановлении движения ряда поездов, передает Kazakhstan Today.

В ведомстве напомнили, что на сегодняшний день по периметру госграницы РК расположены 27 железнодорожных пунктов пропуска. Из них через 18 пунктов пропуска курсируют 23 пассажирских поезда соседних железнодорожных администраций и 11 пассажирских и 6 пригородных поездов формирования АО "НК "КТЖ".

В настоящее время приостановлено движение 23 транзитных и международных поездов формирования соседних железнодорожных администраций, заезжающих на территорию РК: Республика Узбекистан - 13 маршрутов; Кыргызская Республика - 3 маршрута; Таджикская Республика - 3 маршрута; Белорусская Республика - 1 маршрут, за исключением поездов РФ (3 маршрута).

Что касается международных пассажирских (11) и пригородных (6) поездов формирования Республики Казахстан. В настоящее время отменено курсирование двух пассажирских поездов, следующих в Узбекистан (Алматы - Ташкент и Алматы - Нукус). Тем не менее продолжается курсирование 8 пассажирских и 6 пригородных поездов между РК и РФ, с условием введения запрета продажи билетов для иностранцев, намеревающихся прибыть в Республику Казахстан", - уточнили в МИИР РК.

По пассажирским поездам формирования РФ, следующим по станции Петропавловск (8 поездов через Транссибирскую магистраль РЖД) с ОАО "РЖД" прорабатывается вопрос запрета продажи билетов на территории РК (Петропавловск). На станции Петропавловск производится только высадка пассажиров - граждан РК с контролем состояния здоровья органами СЭС.

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