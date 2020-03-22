Тараз. 21 марта. Kazakhstan Today - В Жамбылской области в рамках профилактических мер по противодействию распространению коронавируса установлены четыре блокпоста, передает корреспондент Kazakhstan Today.

В целях усиления профилактических мер из-за коронавируса на въездных трассах Жамбылской области начали работу блокпосты. Основная их цель - информирование населения, контроль передвижения и измерения температуры у граждан. Ежедневно здесь проезжают сотни людей, в основном из Шымкента. По данным районной полиции, за последние сутки здесь проехало 590 единиц автотранспорта и 800 человек. Данные каждого проезжающего записываются в анкету, а медицинские работники с помощью тепловизоров определяют их температуру тела. Всего в работе пункта задействовано восемь сотрудников полиции и 15 медработников", - сообщили в пресс-службе акима Жамбылской области.

По информации пресс-службы, аналогичные профилактические блокпосты развернуты в Кордайском районе, граничащим с Кыргызстаном, Мойынкумском районе, граничащим с Карагандинской областью, Сарысуском районе, граничащим с Туркестанской областью.

На каждом пункте круглосуточное дежурство ведут десятки медработников, полицейских и сотрудников прокуратуры", - отметили в акимате.

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