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В Алматы коммунальные предприятия предоставят жителям города отсрочку по платежам

22.03.2020, 10:00 12529

Алматы. 22 марта. Kazakhstan Today - В Алматы коммунальные предприятия предоставят жителям города, не имеющим возможности вовремя оплатить коммунальные услуги из-за введенных ограничений в связи с объявленным карантином по COVID-19 отсрочку по платежам, сообщили в пресс-службе акимата, передает Kazakhstan Today.

"С сегодняшнего дня потребитель, оказавшийся в затруднительном материальном положении в карантинных условиях, может обратиться по телефону или через электронные сайты в расчетный отдел поставщика услуг и оформить отсрочку платежей за март и апрель до конца года. Отсрочка по платежам предоставляется только физическим лицам по услугам водоснабжения и канализации (ГКП "Алматы Су"), отопления и горячего водоснабжения (ТОО "Алматинские тепловые сети"), электроэнергии (ТОО "Алматыэнергосбыт"), газоснабжения (АО АлПФ "Казтрансгаз-Аймак"), телефонной связи (РДТ "Алматытелеком")", - говорится в сообщении.

Вместе с тем коммунальщики отметили, что в соответствии с законодательством РК счета за потребленные комуслуги будут выставляться в обычном порядке. В ведомстве уточнили, что в период карантина отключение от электричества, воды, тепла, газа и телефонной связи населения, имеющего задолженность за комуслуги, не планируется.

Также коммунальными предприятиями не будут выставляться физлицам штрафы и пени за несвоевременную оплату коммунальных услуг.

Номера call-центров предприятий: "АлТС": +7 (727) 341-07-77, info@alts.kz - +7 (701) 098-45-05, ortalyc@alts.kz - ЦОП "Орталык" (для жителей Алмалинского и Бостандыкского районов); - +7 (708) 249-87-79, batys@alts.kz - ЦОП "Батыс" (для жителей Алатауского, Ауэзовского и Наурызбайского районов); - +7 (777) 969-84-46, shygis@alts.kz - ЦОП "Шыгыс" (для жителей Жетысуского, Медеуского и Турксибского районов); "Алматы Су": +7 (727) 3-777-444, almatysu.kz и as-portal.kz; "АлматыЭнергоСбыт": +7(727) 356-99-99, 399-99-00, esalmaty.kz; "КазТрансГаз": +7 (727) 244-55-33, ktga.kz; "Алматытелеком": 160, +7 708 000-01-60, telecom.kz.

При использовании информации гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

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