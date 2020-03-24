В Кызылординской области задержаны распространители фейков о коронавирусе

Кызылорда. 23 марта. Kazakhstan Today - Полицейские привлекли к уголовной ответственности трех жителей Кызылординской области за распространение ложной информации о коронавирусе через мессенджер WhatsApp, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками департамента полиции Кызылординской области были выявлены распространители ложной информации через мессенджер WhatsApp, что в области имеются заболевшие коронавирусом, сообщает Polisia.kz

Ими оказались две жительницы города и один житель Жанакорганского района.

Выяснилось, что 19-летний молодой человек записал аудио в чат для своих сокурсников, однако сообщение быстро стало распространяться в чатах области.

Подозреваемые полностью признались и раскаялись в содеянном. Все факты зарегистрированы в ЕРДР по части 4 статьи 274 УК РК (Распространение заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения).

Для выявления таких фактов ежедневно проводится мониторинг социальных сетей, и полиция располагает всеми необходимыми техническими возможностями, чтобы установить провокаторов, - отметил начальник департамента полиции области Султан Бекторе.

Напомним, в Казахстане запустили сайт о коронавирусе www.coronavirus2020.kz , на котором размещена вся актуальная информация по режиму чрезвычайного положения, по правилам поведения при карантине, принимаемым мерам государства по борьбе с коронавирусом, опровержение распространяющейся в сети недостоверной информации и др.

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