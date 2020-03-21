В Казахстане запустили сайт о коронавирусе

Хотел бы объявить о запуске сайта www.coronavirus2020.kz. На ресурсе будет аккумулироваться вся актуальная информация по режиму чрезвычайного положения, по правилам поведения при карантине, принимаемым мерам государства по борьбе с коронавирусом, опровержение распространяющейся в сети недостоверной информации и др.", - сообщил в Facebook Даурен Абаев.
Он отметил, что на сегодняшний день вопрос оперативного и достоверного информирования граждан о ситуации с коронавирусом является одним из важнейших.
Вынужден признать, что в некоторых моментах коммуникации с обществом ещё недостаточно эффективны. Немало проблем доставляет распространение фейковой информации, особенно посредством мессенджеров", - сказал министр.
По его словам, на сайте собрана вся полезная информация о профилактике заболевания, симптомах, правилах поведения при выявлении симптомов в формате инфографик, картинок, которые можно скачать для последующего распространения.
Специально для граждан будет создан раздел вопрос-ответ, в рамках которого граждане смогут получить ответы на все интересующие вопросы", - добавил он.
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