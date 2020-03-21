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В Казахстане запустили сайт о коронавирусе

20.03.2020, 16:10 12340
В Казахстане запустили сайт о коронавирусе
Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане запустили сайт о коронавирусе. Об этом сообщил министр информации и общественного развития Даурен Абаев, передает Kazakhstan Today.
 

Хотел бы объявить о запуске сайта www.coronavirus2020.kz. На ресурсе будет аккумулироваться вся актуальная информация по режиму чрезвычайного положения, по правилам поведения при карантине, принимаемым мерам государства по борьбе с коронавирусом, опровержение распространяющейся в сети недостоверной информации и др.", - сообщил в Facebook Даурен Абаев. 

 
Он отметил, что на сегодняшний день вопрос оперативного и достоверного информирования граждан о ситуации с коронавирусом является одним из важнейших. 
 

Вынужден признать, что в некоторых моментах коммуникации с обществом ещё недостаточно эффективны. Немало проблем доставляет распространение фейковой информации, особенно посредством мессенджеров", - сказал министр.

 
По его словам, на сайте собрана вся полезная информация о профилактике заболевания, симптомах, правилах поведения при выявлении симптомов в формате инфографик, картинок, которые можно скачать для последующего распространения.
 

Специально для граждан будет создан раздел вопрос-ответ, в рамках которого граждане смогут получить ответы на все интересующие вопросы", - добавил он.

 

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