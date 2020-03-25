Военные эвакуировали из Кыргызстана казахстанских детей, находившихся там на лечении

Нур-Султан. 24 марта. Kazakhstan Today - Министерство обороны совместно с Министерством иностранных дел РК и при содействии кыргызской стороны эвакуировали казахстанцев, до настоящего времени находившихся в Кыргызской Республике, передает Kazakhstan Today.

Эвакуация проведена в соответствии с указанием президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в связи с распространением коронавируса.

Силами военно-транспортной авиации Военно-воздушных сил Казахстана 21 человек, 10 из которых - дети с диагнозом ДЦП, возвращены на родину. Эвакуированные находились в Кыргызстане на лечении, но не успели вернуться. Главная задача государства - оказывать максимальную помощь нашим гражданам, оказавшимся в затруднительном положении. Эти дети с особым диагнозом нуждались в специальной транспортировке", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что среди возвращенных нет зараженных коронавирусной инфекцией. Состояние их здоровья удовлетворительное, жалоб нет.

Между тем, все прибывшие пройдут соответствующее медицинское обследование и будут помещены на карантин с соблюдением требований инфекционного контроля.

Родственники и близкие прибывших граждан оповещены и ознакомлены с регламентом карантинного периода. Кроме того, по прибытии в аэропорт Атырау проведена санитарная обработка военного самолета", - отметили в пресс-службе.





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