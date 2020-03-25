В Кыргызстане введен режим ЧП и комендантский час

Это касается территории Бишкека, Оша, Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, в Сузакском районе Джалал-Абадской области", - сказано в указе, подписанном президентом КР Сооронбаем Жээнбековым.

В стране определены чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности.

В частности, на территориях, где будет действовать чрезвычайное положение, вводятся комендантский час и особый режим въезда и выезда граждан. Кроме того, отдельным гражданам запрещается покидать на установленный срок свой дом (квартиру) либо место, в котором они находятся на обсервации или лечении.

К охране общественного порядка, стратегических объектов и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, будут привлечены подразделения Вооруженных сил и органов внутренних дел.

Трудоспособные граждане могут быть привлечены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции при обязательном соблюдении требований охраны труда и их здоровья, сообщает портал 24.kg.

На время чрезвычайного положения запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов.

Нарушители общественного порядка, не являющиеся жителями местности, где введено ЧП, в том числе и иностранцы, будут выдворены за их счет к месту своего постоянного пребывания или за пределы местности.

Кроме того, во время ЧП запрещается увольнять рабочих и служащих по собственному желанию, кроме случаев увольнения по уважительным причинам.

На территориях, где действует ЧС, может быть введен карантин и проводиться другие обязательные санитарно-противоэпидемиологические мероприятия.

Кроме того, вводится контроль за средствами массовой информации, если они могут использоваться для нагнетания сложившейся обстановки на территории, где объявлено чрезвычайное положение.

Также вводятся особые правила пользования связью.

Ограничивается движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводится их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб. В местах массового скопления граждан могут проверяться документы.





По последним данным, в Кыргызстане всего 42 подтвержденных случая COVID-19.

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