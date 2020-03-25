В Алматы пенсионерам будут доставлять пенсии на дом

Алматы. 24 марта. Kazakhstan Today - Пенсионеры Алматы будут получать пенсию с доставкой на дом в период карантина, передает Kazakhstan Today.

Об этом на площадке региональной службы коммуникаций Алматы рассказала директор АФ АО "Казпочта" Алматинский почтамт Алия Сугирбаева. По ее информации, в период карантина пенсионеры старше 70 лет смогут получить пенсию с доставкой на дом.

Совместно с акиматом города прорабатывается доставка пенсий нашим пенсионерам. "Казпочта" обслуживает пенсионеров старше 80 лет, которым мы на дом доставляем пенсии. Сейчас мы готовы обеспечить категорию пенсионеров старше 70 лет доставкой на дом. Все наши сотрудники - почтальоны и курьеры - в полной готовности, они оснащены всеми средствами индивидуальной защиты для безопасности наших пенсионеров", - сказала она.

Кроме того, "Казпочта" участвует в реализации совместного с акиматом Алматы проекта по поддержке горожан в период карантина.

В рамках проекта, который запустил акимат города Алматы по поддержке социально уязвимых слоев населения, "Казпочта" является основным партнером по логистике и доставке продовольственных пакетов. На сегодняшний день филиал мобилизовал все усилия - работают 70 машин в штатном режиме с курьерами, которые будут 24/7 при необходимости составлять все социальные пакеты всем жителям города", - сообщила А. Сугирбаева.

В целях дополнительной защиты от распространения коронавирусной инфекции прорабатывается вопрос по обеспечению бесконтактной доставки.

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