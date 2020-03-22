22 марта в Нур-Султане и Алматы максимально ограничат въезд и выезд

Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - Министерство внутренних дел Казахстана напоминает, что с 00.00 22 марта в городах Нур-Султане и Алматы вступают в силу ограничительные меры, направленные на недопущение дальнейшего распространения вирусной инфекции, передает Kazakhstan Today.

В связи с этим МВД напоминает гражданам о том, что ранее выехавшие из города могут возвратиться на место постоянного проживания, а жители других регионов выехать из карантинных зон до полуночи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ограничение не коснется автотранспорта, доставляющего продовольствие, товары, лекарства и предметы первой необходимости, а также транспорта, осуществляющего грузовые и транзитные перевозки.

В городах Нур-Султане и Алматы на блокпостах наряду с патрульными полицейскими и военнослужащими работают сотрудники собственной безопасности, которые обеспечивают контроль за соблюдением законности и недопущением коррупционных правонарушений.

МВД предупреждает об ответственности за распространение заведомо ложной информации и просит граждан не доверять слухам, а по всем нарушениям на въездах и выездах из городов Нур-Султана и Алматы обращаться в полицию (телефоны: город Нур-Султан - 71 60 20, город Алматы - 254-40-07, телефон доверия департамента собственной безопасности МВД - 1402). По иным вопросам, касающимся карантинных мероприятий, обращаться в акиматы (город Нур-Султан - 109, город Алматы - 1309).

Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией , к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 200 тысяч.

На сегодняшний день в Казахстане подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай.

Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрыты на карантин с 19 марта. Вокруг городов выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, которые ограничили движение автотранспортных средств.





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