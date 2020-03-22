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В Алматинской области зарегистрирован случай заражения коронавирусной инфекцией

21.03.2020, 13:07 9802
В Алматинской области зарегистрирован случай заражения коронавирусной инфекцией
Нур-Султан. 21 марта. Kazakhstan Today - В Алматинской области зарегистрирован случай заражения коронавирусной инфекцией, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрирован еще 1 случай заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стране подтверждено 53 случая регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане - 28 случаев, в Алматы - 22 случая, в Караганде - 2 случая, в Алматинской области - 1 случай", - сообщили в Министерстве здравоохранения Республики Казахстан.

 
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 150 странах. 

В связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрылись на карантин с 19 марта.
 
 

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