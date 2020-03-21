В Алматинской области приняли постановление об обязательном двухнедельном домашнем карантине для приехавших из Алматы

В связи с регистрацией в Республике Казахстан лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции и в целях недопущения ввоза и распространения ее на территории области главным санитарным врачом Алматинской области Кайратом Баймухамбетовым принято постановление "Об усилении мер по недопущению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Алматинской области", сообщили в пресс-службе областного акимата.
Отмечается, что постановление принято согласно соответствующему законодательству страны и "Алгоритму действий при выявлении и распространении коронавирусной инфекции в Республике Казахстан", утвержденному министром здравоохранения РК и акимом Алматинской области.
В постановлении говорится об обязательном домашнем 14-дневном карантине для жителей Алматинской области, работающих в городе Алматы и выехавших из южной столицы в связи с закрытием ее границы, сообщает пресс-служба.
Кроме того, в документе сказано о приостановлении работы МЦПС "Хоргос", начиная с 15 марта текущего года, до вынесения особого распоряжения главного государственного санитарного врача области. Также в соответствии с постановлением во всех производственных помещениях вводится усиленный санитарно-дезинфекционный режим. В зданиях с массовым и длительным пребыванием граждан будут установлены специальные приборы (санитайзеры) с дезинфицирующим средством для обработки рук.
Напомним, на сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 22 случая, в Нур-Султане - 25 случаев, в Караганде - 2 случая.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 150 странах. В связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрылись на карантин с 19 марта.
Как сообщалось ранее, летевший в Нур-Султан из Минска самолет посадили в аэропорту Караганды, всех пассажиров отправили на карантин.
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