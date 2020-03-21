В Казахстане зарегистрировано еще 5 случаев коронавируса: 2 - в Караганде, 3 - в Алматы

Нур-Султан. 20 марта. Kazakhstan Today - По состоянию на 08.30 20 марта 2020 года в Казахстане подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 22 случая, в Нур-Султане - 25 случаев, в Караганде - 2 случая", - сообщает Министерство здравоохранения Республики Казахстан.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией . Случаи инфицирования зафиксированы более чем в 150 странах.

В связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрылись на карантин с 19 марта.





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