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Режим карантина вводится в городах Нур-Султан и Алматы

17.03.2020, 16:39 13744
Режим карантина вводится в городах Нур-Султан и Алматы
Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК ввела режим карантина в городах Нур-Султан и Алматы с 19 марта текущего года, передает Kazakhstan Today.
 
С учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана, государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемиологических мер в городах Нур-Султан и Алматы.
 
Вводимые с 00.00 19 марта меры предусматривают:
 
- введение карантина и осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий;
 
- установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда/выезда из нее;
 
- ограничение на передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств;
 
- обеспечение бесперебойной работы специальных лечебных учреждений по трем категориям: для зараженных, подозреваемых на инфекцию, карантинных;
 
- определение секторов территории городов и их границ для ограничения перемещения граждан, оптимальные для организации снабжения населения продовольствием и функционирования системы жизнеобеспечения;
 
- приостановление либо ограничение в дневное и прекращение в ночное время движения общественного транспорта;
 
- приостановление работы непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ и торговых домов за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств;
 
- установление нового режима работы объектов общественного питания по принципу "доставки до клиентов", с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер;
 
- реорганизация режима работы ЦОНов;
 
- определение ежесуточной потребности населения карантинных зон и каждого из секторов в продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости;
 
- определение для каждого из секторов карантинной зоны центров торговли и обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости с учетом минимизации движения общественного транспорта;
 
- другие меры организационного характера.

По последним данным, в стране подтверждены 32 случая регистрации коронавируса, их них в Алматы - 15 случаев, в Нур-Султане - 17 случаев.
 

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