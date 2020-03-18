Режим карантина вводится в городах Нур-Султан и Алматы

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Государственная комиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте РК ввела режим карантина в городах Нур-Султан и Алматы с 19 марта текущего года, передает Kazakhstan Today.

С учетом осложнившейся ситуации с распространением COVID-19 в городах Нур-Султан и Алматы, а также в целях предупреждения распространения коронавируса в другие города Казахстана, государственная комиссия приняла решение о введении дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемиологических мер в городах Нур-Султан и Алматы.

Вводимые с 00.00 19 марта меры предусматривают:

- введение карантина и осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда/выезда из нее;

- ограничение на передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств;

- обеспечение бесперебойной работы специальных лечебных учреждений по трем категориям: для зараженных, подозреваемых на инфекцию, карантинных;

- определение секторов территории городов и их границ для ограничения перемещения граждан, оптимальные для организации снабжения населения продовольствием и функционирования системы жизнеобеспечения;

- приостановление либо ограничение в дневное и прекращение в ночное время движения общественного транспорта;

- приостановление работы непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ и торговых домов за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств;

- установление нового режима работы объектов общественного питания по принципу "доставки до клиентов", с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер;

- реорганизация режима работы ЦОНов;

- определение ежесуточной потребности населения карантинных зон и каждого из секторов в продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости;

- определение для каждого из секторов карантинной зоны центров торговли и обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости с учетом минимизации движения общественного транспорта;

- другие меры организационного характера.





По последним данным, в стране подтверждены 32 случая регистрации коронавируса , их них в Алматы - 15 случаев, в Нур-Султане - 17 случаев.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства