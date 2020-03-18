Число заболевших коронавирусом в Казахстане увеличилось до 32 человек

Как сообщили в ведомстве, по состоянию на 16.00 17 марта в Казахстане зарегистрировано 32 случая заболевания людей коронавирусом.
Зарегистрированы еще 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в Алматы - 4 случая, в Нур-Султане - 1 случай. На сегодняшний день в стране подтверждены 32 случая регистрации коронавируса, их них в. Алматы - 15 случаев, в Нур-Султан - 17 случаев", - уточнили в пресс-службе Минздрава.
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