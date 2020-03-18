Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - В Казахстане выявили еще 14 случаев коронавируса, передает Kazakhstan Today.
Сообщаем о зарегистрированных новых 14 пациентах в городе Нур-Султане. Эти пациенты сегодня помещены на карантин и в рамках обследования у них подтвержден диагноз. Все контактные лица по этим 14 пациентам определены. В данный момент проводится их карантинизация и изоляция", - сказал на брифинге министр здравоохранения Елжан Биртанов.
Ранее сообщалось, что в Алматы зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом. Всего в Казахстане зарегистрировано 27 случаев коронавируса: 11 зараженных в Алматы и 16 в Нур-Султане.
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