В Алматы у двухлетней девочки выявлен коронавирус

Первый случай - маленький ребенок, девочка, 2018 года рождения. Прилетела 13 марта рейсом Берлин - Минск - Алматы. Помещена в детскую инфекционную больницу Алматы", - сообщил официальный представитель Минздрава РК Диас Ахметшарип.

Второй случай - мужчина, 1966 года рождения. Прилетел из Москвы 10 марта. Третий случай - мужчина, также с рейса из Москвы, 1965 года рождения.

На данный час у нас 11 зараженных по городу Алматы и двое в Нур-Султане. Всего 13 человек", - сказал Диас Ахметшарип.

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