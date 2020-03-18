Зарегистрировано 3 новых случая заражения коронавирусом

Алматы. 17 марта. Kazakhstan Today - В Алматы выявлено еще 3 новых случая заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрированы еще 3 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Алматы", - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

На сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, их них в Алматы - 11 случаев, Нур-Султане - 2 случая.

Вчера был зарегистрирован десятый случай заражения коронавирусом . Носителем инфекции стала женщина 1986 года рождения, которая 15 марта прибыла в Алматы из Стамбула.

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