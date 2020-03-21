На территории Алматы выявлены 10 очагов COVID-2019

Алматы. 20 марта. Kazakhstan Today - В ходе заседания городского штаба по предотвращению распространения коронавирусной инфекции по городу Алматы принято решение о введении внутреннего карантина в зонах очага COVID-2019, передает Kazakhstan Today.

По состоянию на 20 марта в Алматы зарегистрировано 22 лабораторно подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. По результатам эпидемиологического расследования на территории города Алматы выявлены 10 очагов COVID-2019: Алмалинский район - 3; Медеуский - 3; Турксибский - 2; Жетысуский - 1; Алатауский - 1.





Очаги расположены по адресам: микрорайон Алтай - 1, 8, микрорайон Жасканат, 86, Енликгуль, 34А, Зенкова, 59, Достык, 162, Гоголя, 75, Сары-ой, 234, Жарокова, 16, Желтоксан, 125, Байтурсынова, 78/1.

Во всех очагах в целях предупреждения дальнейшего распространения коронавируса усилены противоэпидемические и профилактические мероприятия. Медицинскими сотрудниками проводится мониторинг состояния всех лиц, находящихся в зоне очага, сообщили в акимате.

Дополнительно проанализировав регистрированные случаи COVID-19 и характер распространения инфекции, на основании заключения эпидемиологов границы зон очага сужены до подъезда многоквартирного дома и частного дома в жилом квартале. В этой связи отменяется ранее принятое решение по квартальной карантинизации домов и квартир", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на сегодня круг зараженных ограничивается только близкими контактными, из дистанционного контакта не зарегистрировано ни одного случая заболевания. Передача инфекции происходит при разговоре, чихании и кашле человека, являющегося носителем, в радиусе 1-1,5 метра. Носитель COVID-2019 может заразить окружающих в семье, на работе, в общественном транспорте, в гостях и других общественных местах только при тесном контакте. Вирус COVID-2019 не сохраняется в окружающей среде и погибает в течение 1 часа.

Противоэпидемические меры по прерыванию распространения инфекции проводятся следующим образом: в отношении источника - изоляция в инфекционном стационаре; в отношении контактных - изоляция на дому; в отношении путей передач инфекции - соблюдение личной гигиены, масочный режим.

В зонах очага выход жителей из квартир и подъездов, частных домов допускается только по особой необходимости, в сопровождении сотрудников медицинских служб и полиции. Все продовольственные магазины и аптеки продолжают функционировать с усилением санитарно-эпидемиологических мер. Кроме того, акиматами районов оказывается помощь социально-уязвимым группам населения. Идет разъяснительная работа среди жителей, находящихся в зонах очага.

В акимате также напомнили, что 19 марта городским штабом проведен инструктаж по исполнению алгоритма действий в карантинной зоне коронавирусной инфекции с участием акимов районов, сотрудников санитарно-эпидемиологических и медицинских служб, силовых структур, городских управлений общественного здоровья, жилья, предпринимательства, социального благосостояния, зеленой экономики.

Власти города призывают горожан соблюдать режим карантина, избегать посещения и ограничить передвижение внутри карантинной зоны, соблюдать меры личной гигиены, ограничить контакт с родственниками, друзьями и коллегами и так далее. Цель - снизить риски заражения коронавирусной инфекцией самого лица, инфицирования родных, близких и окружающих. Акиматом города, медицинскими службами и службами санитарно-эпидемиологического контроля принимаются усиленные меры по локализации и предотвращению его экспорта за пределы зоны очага.

В ведомстве подчеркивают, что солидарность и ответственный подход каждого жителя города позволит сократить сроки выявления инфицированных лиц и их оперативной изоляции. В случае проявления клинических симптомов (повышение температуры тела, сухой продолжительный кашель, слабость) необходимо вызвать участкового врача на дом по телефону или вызвать к себе врача скорой медицинской помощи. Не заниматься самолечением, принимать препараты только по назначению врача, соблюдать меры профилактики: проветривать помещения не менее 2 раз в день; проводить влажную уборку ежедневно; часто мыть руки с мылом; использовать отдельную посуду, средства личной гигиены (полотенце, зубную пасту, бритвенные приборы и так далее). Лицам, контактировавшим с зараженными коронавирусной инфекцией, необходимо соблюдать строгий режим самоизоляции (домашний карантин без права передвижения по улице) на срок инкубационного периода (14 дней) с момента последнего контактирования с больным COVID-2019 в семье, по месту работы (учебы).

По вопросам коронавируса рекомендовано звонить в круглосуточный Call-center по номеру 1406 и Open Almaty - 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно следует информировать санитарно-эпидемиологические службы города по круглосуточному телефону 382-33-50.









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