Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - Первый очаг заражения в Алматы закрыт на полный карантин, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе акима Алматы, первым очагом заражения коронавирусом, который закрывается на полный карантин, стал жилой комплекс "Сункар".

Согласно установленным требованиям, во время действя карантина никто из жителей очага не может покидать жилой комплекс, а также принимать гостей. Запрещено спускаться в подземный паркинг.





Отмечается, что для жителей ЖК работает один продуктовый магазин, в котором есть все необходимое для полноценного проживания в течение карантина. При заказе товаров или продуктов из центров доставки, доставленные заказы можно будет забрать на одном из четырех КПП.

Известно, что карантин будет действовать в течение 15 календарных дней и при необходимости будет продлен.

За нарушение режима карантина нарушители будут привлекаться к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Локализация очагов заражения будет проводиться совместно с силами правоохранительных органов, санитарно-эпидемиологической службы, медицинских организаций, акиматов районов и КСК.

На период карантина, который составит не менее 14 дней, жителям зоны очага необходимо будет самоизолироваться.

В зонах очага заражения будут установлены контрольно-пропускные пункты. Предусматривается ограничение передвижения внутри карантинной зоны.

Сотрудниками медицинских служб будет проводиться мониторинг о состоянии здоровья лиц, проживающих в зоне очага.

В зоне очага будет обеспечена работа магазинов и аптек, обслуживание карантинированных квартир/домов закрепленными социальными работниками по их обслуживанию (доставке продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости, оплате коммунальных услуг, кредитов и т.п.), подключением медицинских и аварийных служб по необходимости. Кроме того, районными акиматами будет оказана помощь лицам, входящим в социально уязвимые группы населения.





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