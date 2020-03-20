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Зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом в Алматы

19.03.2020, 08:45 28783
Зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом в Алматы
Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - В Алматы зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.
 

Ещё один случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Казахстане, в городе Алматы. Это гражданин Российской Федерации, 1979 года рождения. Прибыл к нам рейсом Москва - Алматы. Прибыл к нам 15 марта. На данный момент находится на карантине в стационаре, состояние здоровья удовлетворительное", - сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.

 
По данным МЗРК, на сегодняшний день в стране подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 19 случаев, в Нур-Султане - 18 случаев.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией

Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.  

Недавно официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.

Напомним, в связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения.    


Кроме того, министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что Казахстан внес изменения в список неблагоприятных по коронавирусу стран.    

Также министр здравоохранения проинформировал о введении карантина во всех медицинских организациях Казахстана

 

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