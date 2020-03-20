Зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом в Алматы

Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - В Алматы зарегистрирован новый случай заражения коронавирусом, передает Kazakhstan Today.

Ещё один случай коронавирусной инфекции зарегистрирован в Казахстане, в городе Алматы. Это гражданин Российской Федерации, 1979 года рождения. Прибыл к нам рейсом Москва - Алматы. Прибыл к нам 15 марта. На данный момент находится на карантине в стационаре, состояние здоровья удовлетворительное", - сообщил официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип.

По данным МЗРК, на сегодняшний день в стране подтверждены 37 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы - 19 случаев, в Нур-Султане - 18 случаев.





Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией





Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли.

























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