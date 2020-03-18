Во всех медицинских организациях Казахстана введен карантин

Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - С сегодняшнего дня во всех медицинских организациях Казахстана вводится карантин, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, усилены санитарно-карантинные меры в медицинских организациях. С сегодняшнего дня во всех медицинских организациях - это больницы, медико-социальные учреждения, дома престарелых, интернаты - вводится карантин. Это означает, что запрещено посещение этих объектов, организаций всеми, кроме тех медицинских работников, которые там работают. Это направлено на защиту наших пациентов, которые находятся в этих учреждениях", - сказал на брифинге министр здравоохранения Елжан Биртанов.

Кроме того, по его словам, усиливаются санитарно-карантинные меры в этих организациях, в том числе введен запрет на фото- и видеосъемку.

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