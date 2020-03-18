Нур-Султан. 17 марта. Kazakhstan Today - Казахстан внес изменения в список неблагоприятных по коронавирусу стран, передает Kazakhstan Today.

Сегодня вступило в силу новое постановление главного государственного санитарного врача. Прежде всего оно направлено на дальнейшее усиление контроля на внешней границе РК. То есть по ряду стран мы усилили. Например, в категорию 1А вошли: Франция, Иран, Италия, Испания и Германия. В категорию 1Б: Китай, Корея и все страны Шенгенского соглашения. Что это означает? Поскольку гражданам иностранных государств уже в режиме ЧП въезд запрещен, речь идет о том, что граждане Республики Казахстан, прибывающие из стран категории 1А будут помещаться в обязательный карантин. Граждане из категории 1Б - на домашний карантин", - сообщил на брифинге министр здравоохранения Елжан Биртанов.

По его словам, граждане могут с домашнего карантина быть перемещены в стационарный карантин.

Категория 2 - это Филиппины, Катар, Индия, Великобритания, Арабские Эмираты, Азербайджан, Таиланд и США. Для наших граждан, прибывших из этих стран, будет вводиться медицинский мониторинг путем обзвона по месту жительства", - пояснил министр.





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