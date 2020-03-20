Алматинцам, проживающим в зоне очагов COVID-2019, сохранят рабочие места и выплатят больничные

Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - В Алматы лицам из зоны очага COVID-2019 сохранят рабочие места и выплатят больничные, передает Kazakhstan Today.

Предприятия и учреждения всех форм собственности обеспечат сохранение рабочих мест и выплату больничных листов на период изоляции по случаю контакта с зараженным COVID-19", - сообщили в пресс-службе акима Алматы.

Также отмечается, что жилые квартиры, где проживают носители инфекции, будут блокированы. По всему периметру будет проведена дезинфекция.

Кроме того, будет обеспечен режим биологической безопасности при проведении ограничительных мероприятий. Задействованные сотрудники городских служб будут оснащены средствами индивидуальной защиты, будут созданы условия личной гигиены на блокпостах.

Одновременно предусмотрена ответственность граждан за несоблюдение режима домашнего карантина в соответствии с действующим на территории РК законодательством.

Власти города призывают горожан соблюдать режим чрезвычайного положения, не выходить из дома без надобности, соблюдать все меры безопасности и самоизолироваться.

Гражданам, контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией, необходимо:

- соблюдать строгий режим самоизоляции (домашний карантин без права передвижения по улице) на срок инкубационного периода (14 дней) с момента последнего контактирования с больным COVID-2019 в семье, по месту работы (учебы);

- самостоятельно проводить наблюдения за состоянием здоровья всех членов семьи;

- в случае появления признаков ОРВИ (насморк, температура, кашель) вызвать бригаду скорой помощи на дом.

По вопросам звоните в круглосуточный Call-center по номерам 1406 и Open Almaty 1308. При выявлении лиц с катаральными признаками немедленно информируются санитарно-эпидемиологические службы города по круглосуточному телефону 382-33-50. Официальная информация доступна на сайте и официальных страницах акимата города Алматы в социальных сетях. Дополнительная информация оперативно размещается на Telegram-канале Stopcov Almaty", - заключили в акимате.

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