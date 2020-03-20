В Нур-Султане и Алматы начал действовать карантин

Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - В Алматы и Нур-Султане вступили в силу ограничительные меры по недопущению распространения COVID-19, передает Kazakhstan Today.

С 00.00 часов 19 марта на территории городов Нур-Султан и Алматы введен карантин.





С учетом сложности в контроле коронавирусной инфекции жителям зон очагов COVID-2019 необходимо соблюдать режим самоизоляции согласно Постановлению главного государственного санитарного врача Алматы.





Ограничен въезд-выезд граждан и транспорта.

Власти Алматы призывают граждан не выходить из дома без надобности, соблюдать все меры безопасности и самоизолироваться.

Жителям города рекомендуется:

- следить за состоянием своего здоровья и здоровья членов семьи;

- в случае появления признаков ОРВИ (насморк, температура, кашель) применять услугу вызова бригады скорой помощи (участкового врача) на дом;

- для приобретения продуктов питания и лекарственных средств пользоваться только торговыми точками и аптеками, определенными акиматами районов внутри квартала.

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- введение карантина и осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда/выезда из нее;

- ограничение на передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств;

- обеспечение бесперебойной работы специальных лечебных учреждений по трем категориям: для зараженных, подозреваемых на инфекцию, карантинных;

- определение секторов территории городов и их границ для ограничения перемещения граждан, оптимальные для организации снабжения населения продовольствием и функционирования системы жизнеобеспечения;

- приостановление либо ограничение в дневное и прекращение в ночное время движения общественного транспорта;

- приостановление работы непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ и торговых домов за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств;

- установление нового режима работы объектов общественного питания по принципу "доставки до клиентов", с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер;

- реорганизация режима работы ЦОНов;

- определение ежесуточной потребности населения карантинных зон и каждого из секторов в продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости;

- определение для каждого из секторов карантинной зоны центров торговли и обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости с учетом минимизации движения общественного транспорта;

- другие меры организационного характера.

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