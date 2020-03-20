В Алматы на карантин закрыты четыре дома

Алматы. 19 марта. Kazakhstan Today - В Алматы на карантин закрыты четыре многоэтажных дома, сообщил заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров, передает Kazakhstan Today.

Напомним, первым очагом заражения коронавирусом, который закрывается на полный карантин, стал жилой комплекс "Сункар" . Также закрыты на карантин еще три дома, расположенные рядом с ЖК, по адресам: Достык, 42, Достык, 42а, Кабанбай батыра, 68 и продуктовый магазин.

Согласно установленным требованиям, во время действия карантина никто из жителей очага не может покидать жилой комплекс, а также принимать гостей. Запрещено спускаться в подземный паркинг.

Отмечается, что для жителей ЖК работает один продуктовый магазин, в котором есть все необходимое для полноценного проживания в течение карантина. При заказе товаров или продуктов из центров доставки, доставленные заказы можно будет забрать на одном из четырех КПП. Известно, что карантин будет действовать в течение 15 календарных дней и при необходимости будет продлен.

За нарушение режима карантина нарушители будут привлекаться к административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством. Ранее сообщалось, что в городе определены зоны очагов заражения, где проводится дезинфекция и принимаются меры санитарно-эпидемиологического контроля.

Локализация очагов заражения будет проводиться совместно с силами правоохранительных органов, санитарно-эпидемиологической службы, медицинских организаций, акиматов районов и КСК. На период карантина, который составит не менее 14 дней, жителям зоны очага необходимо будет самоизолироваться.

В зонах очага заражения будут установлены контрольно-пропускные пункты. Предусматривается ограничение передвижения внутри карантинной зоны.

Сотрудниками медицинских служб будет проводиться мониторинг о состоянии здоровья лиц, проживающих в зоне очага. В зоне очага будет обеспечена работа магазинов и аптек, обслуживание карантинированных квартир/домов закрепленными социальными работниками по их обслуживанию (доставке продуктов питания, лекарств и предметов первой необходимости, оплате коммунальных услуг, кредитов и т.п.), подключение медицинских и аварийных служб по необходимости. Кроме того, районными акиматами будет оказана помощь лицам, входящим в социально уязвимые группы населения.





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