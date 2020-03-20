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Еще семь случаев в Нур-Султане: число заболевших увеличилось до 44

19.03.2020, 13:11 13879
Еще семь случаев в Нур-Султане: число заболевших увеличилось до 44
Фото: ru.delfi.lt
Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Казахстана сообщило об эпидемиологической ситуации по коронавирусу по состоянию на 13.00 19 марта 2020 года, передает Kazakhstan Today.
 

Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы 19 случаев, в Нур-Султане 25 случаев", - сообщили в Минздраве.

 
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. Недавно официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.

Напомним, в связи с распространением коронавируса с 16 марта в Казахстане введен режим чрезвычайного положения. Столица Казахстана Нур-Султан и Алматы закрылись на карантин с 19 марта. Кроме того, министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил, что Казахстан внес изменения в список неблагоприятных по коронавирусу стран. Также министр здравоохранения проинформировал о введении карантина во всех медицинских организациях КазахстанаКазахстан начал процесс возврата туристов на родину.
 

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