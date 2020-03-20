Еще семь случаев в Нур-Султане: число заболевших увеличилось до 44

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Нур-Султан. 19 марта. Kazakhstan Today - Министерство здравоохранения Казахстана сообщило об эпидемиологической ситуации по коронавирусу по состоянию на 13.00 19 марта 2020 года, передает Kazakhstan Today.

Зарегистрировано еще 7 случаев заражения коронавирусной инфекцией в Нур-Султане. На сегодняшний день в стране подтверждены 44 случая регистрации коронавируса, из них в Алматы 19 случаев, в Нур-Султане 25 случаев", - сообщили в Минздраве.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. Случаи инфицирования зафиксированы более чем в ста странах. Всего в мире, по данным ВОЗ, заразились более 200 тыс. человек, более 8 тыс. умерли. Недавно официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь выступил с предположением, что коронавирус нового типа попал в китайский город Ухань, где в конце декабря прошлого года была зарегистрирована его вспышка, по вине американских военных.





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