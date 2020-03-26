В Минтруда назвали фейком рассылку о сборе данных для доставки продуктовых наборов

Нур-Султан. 25 марта. Kazakhstan Today - Информация о сборе данных для доставки продуктовых корзин, распространяемая в мессенджерах, является фейком, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК, передает Kazakhstan Today.

Распространяемая в различных мессенджерах информация касательно необходимости обращения многодетных матерей в Call-центр 109 для последующей доставки продуктовых корзин, не соответствует действительности", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, детям в возрасте от 1 года до 18 лет из казахстанских семей, получающих адресную социальную помощь (АСП), с 1 января 2020 года предоставляется гарантированный социальный пакет.

Соцпакет для детей в возрасте от 1 года до 6 лет включает в себя набор продуктов и набор товаров бытовой химии. Для детей в возрасте от 6 до 18 лет предусматривается горячее питание в школах, предоставление учебных принадлежностей и школьной одежды. Также для этой категории детей будут возмещать расходы на проезд до школы.

Кроме того, по поручению главы государства Министерством труда и социальной защиты населения РК сформирован перечень получателей продуктово-бытовых наборов в период режима чрезвычайного происшествия.

В частности, на всей территории Казахстана продуктово-бытовые наборы будут предоставляться детям в возрасте от 6 до 18 лет из малообеспеченных семей, получающих АСП, в том числе из многодетных семей.

Помимо этого, в зонах, где объявлен карантин, продуктово-бытовые наборы будут предоставляться:

- взрослым членам семей, получающих АСП, в том числе из многодетных семей;

- инвалидам I и II групп всех возрастов, а также детям-инвалидам;

- родителям, занятым по уходу за ребенком-инвалидом.

Призываем всех граждан не доверять информации из неофициальных источников, а также напоминанием, что за рассылку заведомо ложной информации законодательством предусмотрена ответственность", - отметили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства