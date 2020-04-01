В шести областях Казахстана ожидается подъем уровня воды на реках

Нур-Султан. 31 марта. Kazakhstan Today - На реках Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей ожидается подъем уровня воды, передает Kazakhstan Today.
В связи с прогнозом повышения температурного фона и выпадением осадков, преимущественно дождя, в период с 1 по 4 апреля в Карагандинской, Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областях ожидается интенсивное таяние снежного покрова, ослабление ледовых явлений и подъемы уровней воды на реках", - сообщили в РГП "Казгидромет".
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