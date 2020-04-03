Алматы. 2 апреля. Kazakhstan Today - На премирование медработников в Алматинской области выделено 137 млн тенге, передает Kazakhstan Today.

В Алматинской области из бюджета выделено 137 млн тенге на премирование медицинских работников региона, задействованных в работе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Об этом стало известно сегодня в ходе объезда акимом Алматинской области Амандыком Баталовым санитарных постов вокруг Талдыкоргана", - сообщает пресс-служба акима Алматинской области.

По словам акима Талдыкоргана Галымжана Абдраимова, прохождение санитарных постов состоит из нескольких этапов. Сначала сотрудники полиции в формате онлайн проверяют по ИИН прописку въезжающих в город, если они не являются жителями города Талдыкоргана и пригорода, то машины разворачивают обратно. Все въезжающие автомашины проходят дезинфекцию, каждый водитель и пассажиры проходят проверку тепловизором. По такому принципу работают все санитарные посты вокруг Талдыкоргана.

Отмечается, что через первый санпост, который находится на въезде в город со стороны третьего отделения на трассе Алматы - Талдыкорган, вчера проехало 800 автомашин, в город заехало 1520 граждан, также 420 машин были отправлены обратно. С начала работы третьего санпоста, расположенного на трассе Текели - Талдыкорган, возле въездной арки, осмотрено и продезинфицировано более 35 тыс. автомашин, в город заехало порядка 84 тыс. человек.

Завершая объезд, Амандык Баталов отметил, что все задействованные в работе по предупреждению распространения коронавирусной инфекции сотрудники будут премированы.

В первую очередь будут премированы медицинские работники. Затем будут премированы и сотрудники полиции, и сотрудники всех иных служб и местных исполнительных органов, которые день и ночь находятся на посту, чтобы остановить распространение опасной инфекции и сохранить здоровье населения", - сказал А. Баталов, поручив продолжать усиленно работать на всех санитарных и блокпостах.

Всего по области действует 103 поста, из них 57 санитарных и 46 блокпостов. По мере необходимости их количество будет увеличиваться.

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