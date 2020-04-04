В Казахстане запущен сервис для подачи заявлений на выплату 42 500 тенге

Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - По поручению администрации президента Министерством труда и социальной защиты населения РК совместно с ИТ-штабом при АП, в который входят ИТ-эксперты и ИТ-компании, при содействии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана, создан сервис для подачи заявлений на выплаты из государственного фонда социального страхования (ГФСС) в связи с потерей доходов в период чрезвычайного положения, передает Kazakhstan Today.

Сервис создан на площадке электронной биржи труда Enbek.kz.





Для подачи заявления на выплату из ГФСС в размере минимальной заработной платы - 42 500 тенге - необходимо выполнить следующие шаги:





- выбрать "Получение пособия 42 500";

- заполнить форму, указав свои ФИО, ИИН, IBAN заявителя или БИН работодателя, email;

- отправить форму;

- система попросит указать номер телефона;

- подтвердить номер телефона кодом, высланным SMS-сообщением;

- заявка отправлена.

После обработки заявления и проверки данных в НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" заявитель получает SMS-сообщение о принятом решении, информация передаётся в ГФСС для назначения и выплаты.





Напомним, социальная выплата из ГФСС в связи с потерей дохода в период ЧП назначается следующим категориям граждан:





- работники субъектов среднего, малого и микробизнеса;





- индивидуальные предприниматели;





- лица, занимающиеся частной практикой (нотариус, частный судебный исполнитель, адвокат, профессиональный медиатор);





- плательщики единого совокупного платежа;





- лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), за которых налоговыми агентами уплачены обязательные пенсионные взносы;





- работники субъектов крупного бизнеса в населенных пунктах, где введен карантин.





Общий срок рассмотрения заявок и назначения соцвыплаты составляет 3 рабочих дня, отметили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Также на сайте в процессе разработки находятся два раздела:

- "Получение продуктов и санитарно-гигиенических средств", предусмотренных для многодетных малоимущих семей, пенсионеров, получающих минимальную пенсию или минимальную базовую пенсию - одиноко проживающих пенсионеров - инвалидов I, II группы - родителей, занятых по уходу за ребенком инвалидом - сирот и семьям потерявших кормильца - детей в возрасте от 6 до 18 лет, из числа получателей АСП - малообеспеченных семей, получавших АСП на конец 2019 года и не попавших в список получателей АСП в 2020 года.

- "Доставка бесплатных лекарств", предусмотренных для людей преклонного возраста состоящих на диспансерном учете и получающих амбулаторное лечение.

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