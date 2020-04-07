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В Казахстане за получение незаконных денежных средств задержано более 20 сотрудников таможенных постов - КНБ

06.04.2020, 15:06 7993
В Казахстане за получение незаконных денежных средств задержано более 20 сотрудников таможенных постов - КНБ
Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане за получение незаконных денежных средств задержано более 20 сотрудников ряда таможенных постов, передает Kazakhstan Today.
 

Сотрудниками Комитета национальной безопасности в рамках оперативной комбинации и проведенных оперативно-следственных мероприятий, за получение незаконных денежных средств, задержано более 20 сотрудников ряда таможенных постов, которые за довольно короткое время получили миллионы тенге, десятки тысяч долларов и крупные суммы других валют", - сообщили в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.

 

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