В Казахстане за получение незаконных денежных средств задержано более 20 сотрудников таможенных постов - КНБ

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - В Казахстане за получение незаконных денежных средств задержано более 20 сотрудников ряда таможенных постов, передает Kazakhstan Today.

Сотрудниками Комитета национальной безопасности в рамках оперативной комбинации и проведенных оперативно-следственных мероприятий, за получение незаконных денежных средств, задержано более 20 сотрудников ряда таможенных постов, которые за довольно короткое время получили миллионы тенге, десятки тысяч долларов и крупные суммы других валют", - сообщили в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.

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