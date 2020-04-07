Казахстанцы через приложение могут выявить предварительные симптомы коронавируса

Нур-Султан. 6 апреля. Kazakhstan Today - Онлайн-анкетирование на предварительное выявление симптомов COVID-19 можно пройти в приложении eGov Mobile, передает Kazakhstan Today.

АО "Национальные информационные технологии" и Министерство здравоохранения РК реализовали сервис онлайн-анкетирования на предварительное выявление симптомов COVID-19. Анкетирование можно пройти в приложении eGovMobile портала "Электронное правительство", не обращаясь в медицинское учреждение.

Онлайн-сервис по самодиагностике симптомов коронавируса расположен на главной странице приложения eGovMobile, в виде отдельной кнопки "Анкета по симптомам COVID-19" и доступен на трех языках (казахский, русский и английский). Для заполнения анкеты гражданам необходимо ответить "Да/Нет" на 12 простых вопросов, и в случае необходимости заполнить дополнительное поле для сведений. После, нажать кнопку "Отправить анкету". Все заполненные анкеты граждан будут напрямую уходить в Министерство здравоохранения РК", - сообщили в пресс-службе АО "Национальные информационные технологии".

Также граждане могут отслеживать ситуацию по распространению вируса на территории страны и узнать ответы на часто задаваемые вопросы.

Сервис "FAQ о COVID-19" также размещен на главной странице приложения в виде отдельной кнопки и содержит информацию о часто задаваемых гражданами вопросах относительно вируса.

Сервис "Карта COVID-19" отображает актуальную и достоверную информацию о количестве зараженных и контактировавших с ними людей в стране в режиме реального времени, благодаря прямой интеграции с Министерством здравоохранения РК.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства