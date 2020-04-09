Запущено приложение, позволяющее водителям проверить разрешение на передвижение по городу в период карантина

Алматы. 8 апреля. Kazakhstan Today - Департаментом полиции Алматы разработано и запущено приложение Е-Polisia KZ, позволяющее водителям проверить разрешение на передвижение по городу в период карантина, передает Kazakhstan Today.

Самое главное его преимущество на данном этапе - это возможность проверки наличия в специальной базе данных оперативного штаба по борьбе с КВИ по ИИН и государственному регистрационному номеру транспортных средств. Теперь любой гражданин посредством своего мобильного устройства, закачав это приложение, может узнать, есть ли он в этой базе или нет, и, соответственно, разрешено ли ему передвигаться в городе на период карантина. А значит, автоматически отпадет необходимость звонить в наш Call-centre по телефону: 254-40-07. Также посредством данного приложения можно в онлайн режиме подать заявление, обращение, сигнал в полицию, а также ознакомиться с актуальной информацией по коронавирусу. На сегодняшний день многих граждан интересует вышеуказанная тема, поэтому рубрика "Часто задаваемые вопросы" адаптирована под заданную тематику", - проинформировал начальник департамента полиции города Алматы Канат Таймерденов.

Отмечается, что в приложении также есть раздел о правилах пересечении блокпостов, установленных по периметру карантинной зоны. Кроме того, имеется карта полиции с данными о локации районных управлений и отделов полиции, а также участковых пунктов.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства